Andor - premierowy sezon dobiega końca. Zwiastun zapowiada finał

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor jest świetnie przyjętą produkcją w uniwersum, która zaskakuje sposobem prowadzenia historii i poruszanymi wątkami. Do tej pory widzowie otrzymali 11 odcinków, a już 23 listopada zostanie wypuszczony finałowy odcinek. Otrzymaliśmy krótką jego zapowiedź.

Zwiastun nie pokazuje zbyt wielu scen z samego finału, ale widzimy przynajmniej jedną scenę z wybuchem na Ferrix, co pozwala nam spodziewać się, że dojdzie tam do finałowej potyczki podczas pogrzebu mamy Andora. Szykuje się zatem kolejny intensywny i emocjonalny odcinek. Zobaczcie:

https://twitter.com/andorofficial/status/1594752512296370178

Gwiezdne Wojny: Andor - figurka Luthena

Do sieci trafiły też zdjęcia figurki z Luthenem z serii Black od firmy Hasbro. W serialu nie zobaczyliśmy, co kryje się w tajemniczej pałce trzymanej przez bohatera, ale dzięki zdjęciom zabawki dowiadujemy się, że kryje się pod nią nóż. Może będzie miał okazję go wykorzystać w finale? Zobaczcie sami:

https://twitter.com/StarWarsNow_/status/1594015550635589634