Andrew Garfield od dawna nie ma Facebooka. Krytykuje jego toksyczność

fot. Michelle Faye // FX Networks

Reklama

Andrew Garfield w filmie The Social Network Davida Finchera wcielał się w postać Eduardo Saverina, współzałożyciela Facebooka. W wywiadzie dla GQ z okazji promowania nowego filmu pt. We Live in Time, Garfield opowiedział o tym, dlaczego jeszcze przed kręceniem tamtej produkcji postanowił usunąć konto na Facebooku. Warto wspomnieć, że platforma już od momentu powstania była otoczona kontrowersjami, które ciągną się za nią do dziś. Chodzi oczywiście o zarządzanie danymi swoich użytkowników, które mogły być dzielone z innymi lub sprzedawane.

Dlaczego Andrew Garfield mimo roli w The Social Network od dawna nie ma Facebooka?

Andrew Garfield powiedział:

The Social Network Wydaje mi się, że zrezygnowałem z niego zanim jeszcze przeczytałem scenariusz do filmu. To nie było miejsce, w którym chciałbym być. Uważam też, że w tamtym czasie reputacja Zuckerberga i jego intencje zaczęły być powoli kwestionowane. [...] Czułem niepokój przy korzystaniu z Facebooka, tak jak każdy dawniej i teraz. Aaron Sorkin [scenarzysta] idealnie uchwycił terror tego, co ten człowiek stworzył i jego potencjalną toksyczność.