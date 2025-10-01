Andrzej Sapkowski krytykuje CD Projekt RED. Co nie spodobało mu się w grach z serii Wiedźmin?

fot. CD Projekt RED

Tym razem kością niezgody okazał się system szkół wiedźmińskich, który stał się fundamentem uniwersum gier. Od czasu gigantycznego sukcesu gier, relacje między Sapkowskim a CD Projektem RED były naznaczone licznymi nieporozumieniami. Pisarz, który niedawno wziął udział w sesji AMA (ask me anything) na platformie Reddit, nie omieszkał wytknąć kolejnej, fundamentalnej różnicy między książkowym oryginałem a adaptacją wideo.

W grach fani Wiedźmina mieli okazję poznać różne szkoły – Niedźwiedzia, Wilka, Kota, Gryfa, a nawet Żmii. Jak jednak wyjaśnia Sapkowski, ten system w ogóle nie istnieje w jego oryginalnej twórczości. Co więcej, pisarz otwarcie przyznaje, że nie rozumie, dlaczego scenarzyści CD Projekt RED rozwinęli tę koncepcję na podstawie zaledwie jednego, przypadkowego zdania z jego opowiadania.

Kwestia szkół wiedźmińskich wymaga – przepraszam – dłuższego wyjaśnienia. Pojedyncze zdanie o jakiejś szkole Wilka w tajemniczy sposób trafiło do Ostatniego Życzenia. Później uznałem, że jest to niegodne rozwinięcia i niepoprawne narracyjnie, a nawet szkodliwe dla fabuły. W związku z tym, nigdy później nie uwzględniłem ani nie odniosłem się ponownie do żadnych Wiedźmińskich Gryffindorów czy Slytherinów. Nigdy. Jednak to zdanie wystarczyło. Osoby odpowiedzialne za adaptacje, zwłaszcza ludzie od gier, uczepili się tego pomysłu z niezwykłą zaciekłością i cudownie rozmnożyli te "wiedźmińskie szkoły". To zupełnie niepotrzebne.- mówi Andrzej Sapkowski, w swej wypowiedzi nawiązując do Domów Hogwartu.

Niezadowolenie Andrzeja Sapkowskiego jest na tyle duże, że rozważa on nawet... usunięcie zdania o Szkole Wilka w kolejnych wydaniach Ostatniego Życzenia. To jednak tylko jedna z opcji, jakie bierze pod uwagę.

Nadal nie jestem pewien, jak rozwiązać tę sytuację. Może, idąc po linii najmniejszego oporu, usunę zdanie o "szkole" z przyszłych wydań Ostatniego życzenia. A może rozwinę i doprecyzuję to w kolejnych książkach? Może rzucę trochę światła na kwestię medalionów, ich znaczenie i związek z poszczególnymi osobami?