Andrzej Sapkowski otrzymał Złoty Medal. Prestiżowe wyróżnienie dla twórcy Wiedźmina

Andrzej Sapkowski to jeden z najsłynniejszych i najpopularniejszych polskich pisarzy. Jego Wiedźmin stał się światowym fenomenem, a książki oraz gry, filmy i seriale na ich podstawie kojarzy całe mnóstwo osób na globie. Jego dzieła przetłumaczono na 15 różnych języków i stały się bestsellerami nawet w Stanach Zjednoczonych. Z roku na rok popularność artysty nie słabnie, a teraz odznaczono go medalem.

Jak informuje profil Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Sapkowski został nagrodzony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Nagroda została wręczona przez Martę Cienkowską, ministrę kultury i dziedzictwa narodowego. Uroczystość miała miejsce 15 września 2025 roku. To nie pierwsze podobne wyróżnienie - w 2012 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2023 roku otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Literatura”.

Przypomnijmy, że popularność twórczości Andrzeja Sapkowskiego nie słabnie. W listopadzie 2024 roku ukazała się nowa książka z serii Wiedźmin, a w 2025 roku zobaczymy na Netflixie kolejny sezon serialowej adaptacji.

