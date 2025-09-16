Andrzej Sapkowski otrzymał Złoty Medal. Prestiżowe wyróżnienie dla twórcy Wiedźmina
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o wyróżnieniu Andzeja Sapkowskiego, jednego z najsłynniejszych polskich autorów fantasy w historii.
Andrzej Sapkowski to jeden z najsłynniejszych i najpopularniejszych polskich pisarzy. Jego Wiedźmin stał się światowym fenomenem, a książki oraz gry, filmy i seriale na ich podstawie kojarzy całe mnóstwo osób na globie. Jego dzieła przetłumaczono na 15 różnych języków i stały się bestsellerami nawet w Stanach Zjednoczonych. Z roku na rok popularność artysty nie słabnie, a teraz odznaczono go medalem.
W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły
Jak informuje profil Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Sapkowski został nagrodzony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Nagroda została wręczona przez Martę Cienkowską, ministrę kultury i dziedzictwa narodowego. Uroczystość miała miejsce 15 września 2025 roku. To nie pierwsze podobne wyróżnienie - w 2012 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2023 roku otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Literatura”.
Oto oficjalne zdjęcia z tego wydarzenia:
Przypomnijmy, że popularność twórczości Andrzeja Sapkowskiego nie słabnie. W listopadzie 2024 roku ukazała się nowa książka z serii Wiedźmin, a w 2025 roku zobaczymy na Netflixie kolejny sezon serialowej adaptacji.
Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?
Źródło: Facebook (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat