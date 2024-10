Angelina Jolie o swoim najnowszym filmie. Miała okazję „znów być przerażona jako artystka”

fot. Netflix

Angelina Jolie zagrała śpiewaczkę operową Marię Callas w najnowszym filmie Pablo Larraína. Aktorka i reżyser pojawili się na AFI Fest w Los Angeles, by promować produkcję. Po seansie odbyła się sesja Q&A, podczas której odpowiadali na pytania widzów, dotyczące Marii.

Larraín stwierdził wtedy, że film mógłby nie powstać, gdyby Jolie odmówiła, ponieważ aktorka potrafiła zarówno uchwycić ducha Marii Callas, jak i miała w sobie tyle samodyscypliny, by nauczyć się śpiewu operowego. Za to gwiazda przyznała, że trening był „naprawdę emocjonalną, wyjątkową i przerażającą podróżą”, a także dodała:

Było wiele momentów w mojej karierze, w których proszono mnie, bym dała z siebie wszystko. To jeden z największych darów, jakie może dostać artysta. Szczególnie, gdy ktoś prosi cię, byś dał z siebie wszystko, co masz, a ty jeszcze nie wiesz, że w ogóle miałeś to w sobie.

Jolie dodała, że dzięki Marii miała okazję „znów być przerażona jako artystka”:

„To jest ogromnym darem, ponieważ oblatuje cię strach i musisz zrobić coś, czego nie jesteś pewien, że jest na miarę twoich możliwości, a potem zaskakujesz samego siebie, gdy odnosisz sukces. Wiedziałam, że jestem w bezpiecznym miejscu, w którym mogę ponieść porażkę, co pozwoliło mi być wolną.”

