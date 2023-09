Na co zmarł Angus Cloud? Ujawniono przyczynę śmierci aktora znanego z serialu Euforia

materiały prasowe

Jak informuje prestiżowy portal Deadline, powołując się na koronera hrabstwa Alameda, Angus Cloud zmarł w wyniku "ostrego zatrucia" śmiercionośną mieszanką metamfetaminy, fentanylu, kokainy i benzodiazepiny. Ustalono także, że przedawkowanie miało być przypadkowe.

Przypominamy, że Angus Cloud zmarł 31 lipca 2023 roku. Wielu widzów poznało go dzięki roli Fezco, którego grał w popularnym serialu Euforia. W chwili śmierci miał zaledwie 25 lat i do tej pory nie było wiadomo, co mogło być przyczyną śmierci aktora. Jednak jego rodzina i bliscy jeszcze w lipcu wydali oświadczenie, w którym poinformowali fanów, z jakimi problemami zmagał się gwiazdor.

W zeszłym tygodniu pochował ojca i intensywnie zmagał się z tą stratą. Jedynym pocieszeniem jest dla nas świadomość, że Angus ponownie spotkał się ze swoim tatą, który był jego najlepszym przyjacielem. Angus otwarcie mówił o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i mamy nadzieję, że jego odejście przypomni innym, że nie są sami i nie powinni toczyć swoich walk w pojedynkę.