Anna Gunn powraca jako Skyler White. Reklama pełna easter eggów do Breaking Bad

fot. materiały prasowe

Reklama

Breaking Bad to jeden z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych seriali w historii. Większość skupia się przy seansie na postaciach Waltera White'a czy Jessego Pinkmana, ale serial AMC tak dobrym uczyniło wiele postaci i nazwisk, które odgrywały te role. Bez wątpienia jednym z nich była Anna Gunn, która grała Skyler White, żonę głównego bohatera. Teraz aktorka niejako powtórzyła swój występ, ale w reklamie napoju gazowanego.

Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

Cała reklama jest pełna nawiązań, które od razu wyłapią fani Breaking Bad. W samym tytule jest nawiązanie do "gotowania", a tak Walter nazywał proces produkcji swojego wyjątkowego narkotyku. Później pojawia się mrugnięcie okiem do sceny, w której Walter White każe innym zbirom na wypowiedzenie jego pseudonimu, czyli Heisenberga. W reklamie wykorzystano to jednak do powiedzenia na głos nazwy napoju reklamowanego napoju.

Warto też pochwalić scenografię, która do złudzenia przypomina kuchnię Walterów. A jak Wam się podoba ta reklama?

Najlepsze seriale w historii - elitarny ranking po nowemu