Anno 117: Pax Romana bez tajemnic. Ubisoft opublikował trwający ponad 10 minut zwiastun

fot. Ubisoft

Anno 117: Pax Romana zadebiutuje już 13 listopada na PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także w chmurze Amazon Luna. Zanim jednak gra trafi w ręce graczy, Ubisoft opublikował nowy, obszerny zwiastun. Tym razem nie jest to krótki materiał promocyjny, lecz ponad 12-minutowe wideo, w którym przedstawiono kluczowe elementy rozgrywki, system zarządzania prowincjami, handel oraz mechaniki rozwoju miast. Materiał stanowi kompleksowe wprowadzenie do tego, czego mogą spodziewać się fani serii w najnowszej odsłonie.

Poznaliśmy także szczegóły dotyczące popremierowych planów rozwoju gry. Anno 117: Pax Romana otrzyma trzy duże rozszerzenia: Province of Ash, The Hippodrome oraz Dawn of the Delta. Wszystkie zostaną udostępnione w ramach Przepustki Sezonowej, dostępnej zarówno osobno w cenie 34,99 USD (około 150 zł), jak i wchodzącej w skład Edycji Gold.