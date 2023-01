Anno 1800 wkrótce trafi na konsole. Jest zwiastun i data premiery na PS5 i Xbox Series S/X

fot. Ubisoft

Firma Ubisoft ujawniła szczegóły dotyczące konsolowej wersji Anno 1800, strategii ekonomicznej, która na PC zadebiutowała w 2019 roku. Zdradzono, że na urządzeniach nowej generacji od Sony i Microsoft, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X, w tytuł ten zagramy już 16 marca.

Dwa ujawnione materiały wideo pokazują, że na konsole trafi doskonale znana rozgrywka, choć doczeka się ona pewnych zmian. W oczy rzuca się przede wszystkim zmieniony interfejs i sterowanie - oba te elementy zostaną przystosowane tak, by zabawa przy pomocy kontrolera była wygodna i intuicyjna.

Anno 1800 - zapowiedź i zwiastun z prezentacją gry

Anno 1800 to wielki sukces dla studia i 25-letniej marki Anno. Popularność naszej gry na PC dały nam możliwość opracowania jej konsolowej wersji. Sprowadzenie naszej najbardziej udanej gry Anno na konsole nowej generacji to dla nas prawdziwa szansa, aby nowi gracze mogli po raz pierwszy odkryć naszą wielokrotnie nagradzaną grę i dołączyć do naszej niesamowitej społeczności - powiedział Stéphane Jankowski, Executive Producer.