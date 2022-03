Anonymous: informujcie Rosjan o działaniach Putina recenzując rosyjskie restauracje

Źródło: Google

Po rozpętaniu przez putinowski reżim wojny na Ukrainie kolektyw hackerski Anonymous wypowiedział Rosji cyfrową wojnę. Ta nie ogranicza się jednak wyłącznie do wykradania poufnych danych czy blokowania serwerów rządowych instytucji. Hackerzy postanowili zniszczyć Putina jego własną bronią. Kolektyw wezwał na pomoc trolli z całego świata, aby zagłuszyć rosyjską machinę propagandową.

Reżim Putina robi co w jego mocy, aby stłumić wszelkie protesty związane z agresją na Ukrainę. Z rządowych mediów sączy się propagandowy przekaz, a osoby protestujące przeciwko wojnie są szybko pacyfikowane. W związku z tym do wielu obywateli Rosji nie dociera prawdziwy obraz tego, co dzieje się w Ukrainie. Internauci wpadli na pomysł, jak obejść ten problem – ujawniając prawdę na temat wojny za pośrednictwem recenzji Google. Kolektyw Anonymous postanowił wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby ściągnąć do walki z putinowską dezinformacją jak najwięcej osób:

Idea akcji jest prosta. Należy odnaleźć w Google Maps rosyjską restaurację bądź firmę, wystawić jej ocenę i załączyć komentarz, w którym przekażemy informację o tym, jak naprawdę przebiega inwazja na Ukrainę.

Internauci podchwycili pomysł i zaczęli masowo zamieszczać recenzje, w których informują o skali ataku i nawołują Rosjan do przeciwstawieniu się kremlowskiej przemocy. Niektórzy zamieszczają nawet zdjęcia ilustrujące skalę zniszczeń ukraińskiej infrastruktury cywilnej.

Pomysłodawcy akcji apelują, aby przyznawać ocenianym obiektom pięć gwiazdek, aby niesłusznie nie obniżać ich ocen. To nie lokalni biznesmeni są winni tego, co dokonał Putin, mają stanowić jedynie nośnik wiarygodnych informacji. Warto zauważyć, że recenzje nie muszą być pisane po rosyjsku - Google Translate automatycznie tłumaczy je na rodzimy język użytkownika. Jeśli jednak chcielibyśmy mieć pewność, że przekaz będzie klarowny, pod poniższym wpisem użytkownicy wstawiają propozycje recenzji napisanych w języku rosyjskim:

