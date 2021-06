Another Life - fragment 2. sezonu serialu sf Netflixa. Kiedy premiera?

Źródło: materiały prasowe

Wielu subskrybentów Netflixa mogła już wyprzeć z pamięci istnienie serialu Another Life, ale platforma przypomina, że 2. sezon powstaje i ogłasza, że premierę będzie mieć jesienią 2021 roku. Z okazji Netflix Geeked Week opublikowano pierwszy fragment.

Przypomnijmy, że produkcja z Katee Sackhoff w roli głównej jest uważana za jeden z najgorszych seriali Netflixa. Krytycy nie pozostawili na tym tytule suchej nitki i na dzień 8 czerwca 2021 roku ma on zaledwie 5% pozytywnych opinii. Widzowie oceniają go troszkę pochlebniej, ale 59% pozytywnych opinii i średnia ocen 5/10 na IMDb pokazują, że do hitów ten tytuł nie będzie zaliczany.

Another Life - fragment 2. sezonu

Patrząc na zapowiedzi Netflixa pod kątem filmów i serialu, jesień 2021 roku będzie pełna nowości. Na razie nie wiadomo, kiedy promocja Another Life się rozkręci, ale niewątpliwie musimy poczekać kilka miesięcy.

Przypomnijmy, że nasza recenzja Another Life również była bardzo negatywna i nie dostrzegliśmy w tym serialu kompletnie żadnych pozytywów.