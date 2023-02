Kiedyś na EKRANIE – Ant-Man po latach jest jeszcze lepszym filmem [WIDEO]

Marvel/Własne

Wielu z nas dopada często nostalgia i tęsknota za minionym, ale plus dzisiejszych czasów jest taki, że mamy łatwy dostęp do rzeczy, które cieszył nas przed wieloma laty. W serii Kiedyś na EKRANIE, omawiamy i wspominamy wyjątkowe filmy i seriale, sprawdzając przy okazji, jak radzą sobie z próbą czasu.

Po wcześniejszych odcinkach o Leonie zawodowcu, serialu Scooby-Doo, Asteriksie i Obeliksie: Misja Kleopatra oraz filmie Titanic, czas na Ant-Man z 2015 roku. Akurat do kin trafiła trzecia część przygód Scotta Langa i jego mrówczej rodziny, więc jest to najlepsza okazja do tego, by powrócić wspomnieniami do tego widowiska. Tym bardziej, że nowa odsłona nie jest oceniana najlepiej, a produkcja sprzed lat budzi wiele ciepłych wspomnień. Czy słusznie? Wideo z odcinkiem znajduje się poniżej.

Kiedyś na EKRANIE – Ant-Man po latach jest jeszcze lepszym filmem