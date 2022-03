Ant-Man 3 - w filmie nie powróci lubiana przez fanów postać

fot. Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to jeden z kolejnych projektów filmowych MCU. Wygląda jednak na to, że w produkcji nie pojawi się jedna z postaci z poprzednich odsłon przygód bohatera. Chodzi o Kurta, w którego wcielał się David Dastmalchian. Aktor potwierdził to w rozmowie ze Screen Rant, jednak stwierdził, że nie ma z tym problemu, ponieważ Marvel robi niesamowity film.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że bohaterowie w produkcji zmierzą się z Kangiem Zdobywcą, złoczyńcą, który ma być głównym antagonistą 4. Fazy MCU. Ważnym elementem w filmie ma być znany już widzom Wymiar Kwantowy.

Ant-Man 3 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę. Obraz reżyseruje Peyton Reed na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa.

Ant-Man 3 - premiera filmu w USA 28 lipca 2023 roku.

