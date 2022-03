Nova - fani doczekają się bohatera w MCU. Twórcą projektu został scenarzysta Moon Knighta

Marvel

18 marca pojawiły się plotki dotyczące nienazwanego projektu Marvel Studios skoncentrowanego wokół kosmosu MCU. Wielu fanów wiązało to z nadejściem Novy, niezwykle popularnej postaci z komiksów Marvela i wygląda na to, że wreszcie mamy tego potwierdzenie. Portal Deadline podaje, że Sabir Pirzada (Moon Knight) zajmie się pisaniem scenariusza do projektu poświęconego postaci Novy. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie to pełnometrażowy film kinowy, czy serial limitowany na Disney+. Nie ma też na razie informacji na temat fabuły projektu. Marvel Studios jeszcze nie skomentowało tych doniesień, ale portal Deadline słynie z podawania sprawdzonych informacji, więc możemy zakładać, że projekt faktycznie powstanie.

Nova to bohater, który zadebiutował w komiksach z 1966 roku. Jest członkiem międzygalaktycznej policji znanej jako Nova Corps. Nova, którego prawdziwie imię to Richard Rider, po raz pierwszy miał dołączyć do MCU w Strażnikach Galaktyki, jednak nigdy nie przeszedł przez wstępny szkic scenariusza. Miał też pojawić się w otwarciu filmu Avengers: Wojna bez granic. W komiksach bohater po zniszczeniu ojczystej planety odziedzicza Xandarian Worldmind i całą moc Nova Corps.

Fot. Marvel

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.