Moon Knight - przemoc i horror w serialu MCU. Scenarzysta o przesuwaniu granic PG-13

Moon Knight ma być serialem innym od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w MCU. Podczas premiery serialu na czerwonym dywanie, główny scenarzysta produkcji, Jeremy Slater ujawnił, że Marvel Studios zachęcało go do przekraczania granic przemocy i horroru w ramach kategorii wiekowej PG-13.

W rozmowie z Variety, Slater został zapytany o to, w jaki sposób zespół scenarzystów zdecydował się na przesunięcie granicy w przypadku Moon Knighta.

Zawsze było to trochę wyważone. Ponieważ od samego początku towarzyszyło mi wiele pomysłów i mówiłem: "ludzie oczekują, że będzie to Batman w białym stroju, który bije przestępców w alejce." I zdecydowanie taką wersję Moon Knighta można zrobić. Ale dla mnie była to najmniej interesująca wersja, ponieważ widzieliśmy ją już tyle razy.

Slater dodał, że chciał wprowadzić "trochę grozy" i "trochę strasznych potworów" do Kinowego Uniwersum Marvela i "przesunąć granicę tak daleko, jak się tylko da". Co ciekawe, Marvel Studios i Kevin Feige byli ku temu bardzo przychylni, a sam Feige naciskał na zespół produkcyjny, aby "po prostu opowiedzieli najlepszą historię" i nie przejmowali się ograniczeniami. Slater dodał jednak, że serial jest mimo wszystko odpowiedni dla swojej kategorii wiekowej, ale wykorzystują to do granic, aby widzowie poczuli gęsią skórkę.

Oscar Isaac w jednym z wywiadów wspomniał o sposobie przygotowania się do odgrywania postaci z zaburzeniami osobowości. Do pomocy zaprosił swojego brata, Michaela Hernandeza. Ten odgrywał role osobowości, którymi akurat w danej scenie nie był Isaac. Aktor wspomina, że było to niezwykle trudne, aby dostosować w krótkim czasie energię i technikę do grania danej osobowości bohatera.

Zazwyczaj jako aktor czekasz na to, co niespodziewane. W ten sposób odnajdujesz spontaniczność. To było jedno z największych wyzwań technicznych w tym serialu.

Moon Knight

Moon Knight - fabuła i obsada

Moon Knight jest adaptacją komiksów Marvela. Produkcja śledzi losy Marca Spectora - byłego najemnika, który zostaje pozostawiony na śmierć podczas wykonywania zlecenia w Egipcie. Życie ratują mu wyznawcy egipskiego boga Khonshu. Oprócz drugiej szansy otrzymuje również nadludzkie umiejętności, pochodzące od samego bóstwa. Bohater wykorzystuje swój dar, by walczyć z przestępczością.

Moon Knight - nowe spoty

Do sieci trafiło zabawne wideo promujące serial, w którym Oscar Isaac, Ethan Hawke i May Calamaway siedzą w "poczekalni" Marvel Studios, czekając na emisję odcinków serialu. Zobaczcie:

Ponizej także nowy spot:

Moon Knight pojawi się 30 marca 2022 roku na Disney+.