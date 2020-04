Ant-Man 3 - Paul Rudd napisał pierwszy scenariusz. Miał w nim pojawić się znany złoczyńca

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na początku kwietnia 2020 roku informowaliśmy, że Jeff Loveness (Rick i Morty) napisze scenariusz do filmu Ant-Man 3. Portal thegww.com, którego źródła często się sprawdzały, donosi, że pierwszą wersję tekstu napisał jednak sam Paul Rudd, który pracował przy scenariuszach poprzednich dwóch części.

Według ich informacji w tym tekście miał pojawić się komiksowy złoczyńca znany jako M.O.D.O.K.. Był on pracownikiem organizacji AIM, która pojawiła się już w Iron Manie 3 i ma odegrać rolę w Czarnej Wdowie. Jest on geniuszem, który poddał się eksperymentowi, w wyniku którego jego głowa urosła do takich rozmiarów, że musiał poruszać się na mobilnym, latającym krześle. To właśnie on miał być głównym czarnym charakterem Ant-Mana 3 w wersji Rudda.

Jak donosi dziennikarz, M.O.D.O.K. miałby być tym zwierzchnikiem Sonny'ego Burcha z filmu Ant-Man i Osa. Swego czasu spekulowano, że mógł być to Norman Osborn, ale wszystko wskazuje na to, że jest inaczej. Zwracają też uwagę, że w komiksach M.O.D.O.K. był odpowiedzialny również za stworzenie Czerwonego Hulka, a według plotek ma on pojawić się w She-Hulk. Przypomnijmy, że miałby być nim William Ross grany przez Williama Hurta.

Źródła portalu donoszą, że Marvel Studios myślało, by w Ant-Manie 3 wprowadzić po raz pierwszy Fantastyczną Czwórką, ale podobno oddalili się od tej wizji na rzecz pokazanie postaci z grupy Young Avengers. Nie wiadomo dokładnie o kogo może chodzić.

Źródło: Marvel

Nic jednak nie jest pewne, ponieważ z uwagi na zmianę scenarzysty, można założyć, że wizja na Ant-Mana 3 uległa zmianie. Nie podano informacji jako miał on pracować na tekście Paula Rudda.

Przypomnijmy, że z uwagi na pandemie koronawirusa premiery MCU zostały opóźnione. A to oznacza, że Ant-Man 3 pojawi się nie wcześniej niż w 2023 roku, a do tego czasu koncepcja na film może się jeszcze zmienić.

4. Faza MCU - premiery