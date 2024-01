Powstanie film na podstawie biografii wokalisty zespołu Red Hot Chili Peppers

fot. Wydawnictwo Sonia Draga // okładka książki "Blizna"

Według New York Times wytwórnia Universal Pictures nabyła prawa do bestsellerowej książki pt. Blizna, która opowiada o życiu Anthony’ego Kiedisa z rockowego zespołu Red Hot Chili Peppers. Obecnie prace nad filmem fabularnym opartym o biografię są na wczesnym etapie rozwoju. Produkcją zajmie się Brian Grazer z ramienia Imagine Entertainment. Kiedis i Guy Oseary również będą pełnić funkcję producentów.

Książka przedstawia młodzieńcze lata Anthony’ego Kiedisa, wypełnione muzyką, seksem, narkotykami i imprezami. W opisie wydawcy możemy przeczytać, że "to opowieść o pogoni za silnymi wrażeniami, o życiu na krawędzi i o poszukiwaniu upustu dla posiadanych zasobów energii".

Anthony Kiedis urodził się w 1962 roku w Grand Rapids w stanie Michigan. W wieku 12 lat przeniósł się do Los Angeles, gdzie jego wczesny kontakt z tętniącą życiem sceną muzyczną położył podwaliny pod jego karierę. W 1983 roku wraz z gitarzystą Hillelem Slovakiem, basistą Flea i perkusistą Jackiem Ironsem założył Red Hot Chili Peppers. Połączenie funku, punka i rocka z energiczną i prowokacyjną prezencją sceniczną Kiedisa szybko zyskało rzeszę oddanych fanów. Grupa wydała 13 albumów oraz zdobyła sześć nagród Grammy. W 2012 roku zespół trafił do Rock and Roll Hall of Fame.

To nie jest pierwszy biograficzny projekt, którym zajmuje się Universal Pictures. Wcześniej dużym sukcesem okazał się Straight Outta Compton z 2015 roku, który opowiada o wzroście i upadku hip-hopowej grupy N.W.A.