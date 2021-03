Thanos pstryknął, Falcon stracił 5 lat z grami. Zabawna reklama Xboxa

youtube.com

W MCU nie poświęcono zbyt wiele czasu na to, by pokazać konsekwencje związane ze zniknięciem na pięć lat. Po wątek ten sięgnięto jednak w... nowej reklamie konsoli Xbox, w której wystąpił Anthony Mackie, czyli filmowy Falcon. Przychodzi on do sklepu z grami i wspomina o swojej nieobecności i chęci nadrobienia zaległości. Sprzedawca przekonuje go, że w tej sytuacji najlepszą opcją będzie sięgnięcie po sprzęt Microsoftu z abonamentem Xbox Game Pass, czyli usługą zapewniającą dostęp do obszernej i regularnie rozwijanej biblioteki produkcji dostępnych w ramach stałej, comiesięcznej opłaty.

Przypominamy, że fani Falcona już wkrótce będą mogli oglądać go w serialu The Falcon and the Winter Soldier, który zadebiutuje na platformie Disney + już 19 marca.