Mario – 10 najlepszych gier z sympatycznym hydraulikiem. Też je uwielbiacie?

fot. Nintendo

10 marca (MAR10) to dzień uznawany za święto Mario, sympatycznego hydraulika znanego z popularnej serii gier Nintendo. To przy okazji też doskonała okazja, by przypomnieć sobie najlepsze odsłony cyklu. Serwis Uswitch przeanalizował 40 lat obecności tego bohatera na rynku i wybrał z nich dziesięć, które zebrały najlepsze oceny krytyków. Za kryterium posłużyła tutaj średnia ocen w serwisie Metacritic.

Wybór był naprawdę spory, bo na przestrzeni lat pojawiło się ponad 200 gier, które obejmowały zarówno klasyczne platformówki, jak i te bardziej nietypowe spin-offy. Dość powiedzieć, że Mario zajmował się już m.in. golfem, tenisem, a nawet brał udział w Igrzyskach Olimpijskich u boku Sonica, czyli maskotki konkurencyjnej firmy SEGA.

Mario – najlepsze gry według krytyków

Super Mario World: Super Mario Advance 2 (2001) - średnia ocen 92/100

Uswitch przybliża także inne ciekawe statystyki. Najlepszym rokiem dla gier z Mario był 1996 – to wtedy doczekaliśmy się największej liczby wysoko ocenianych gier. Najwięcej premier z wąsaczem w czerwonym kubraku otrzymaliśmy zaś w roku 2005, kiedy to na sklepowych półkach pojawiło się aż 15 różnych pozycji z nim w roli głównej.