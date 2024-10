Anthony Russo o rozszerzaniu uniwersum Citadel: "Jesteśmy jak muzycy jazzowi"

foto. materiały prasowe

Bracia Russo są dobrze znani z tego, jak doskonale potrafią budować świat przedstawiany w ich produkcjach filmowych. Teraz udowadniają to w międzynarodowym szpiegowskim uniwersum Citadel, powstającym dla Amazon MGM Studios. Tak szybkiego tempa nie zdołało sobie narzucić nawet Filmowe Uniwersum Marvela (MCU). Tymczasem, od pomysłu na przełomie 2018 i 2019 roku, powstało coś, nad czym można pracować dekady, i to w każdym zakątku świata. Pierwsze efekty tej pracy można obserwować już dzisiaj - Citadel: Diana rozgrywa się we Włoszech, podczas gdy indyjskie Citadel: Honey Bunny trafi na platformę Prime Video już w przyszłym miesiącu.

Citadel - Anthony Russo o powstałym uniwersum

Co współtwórca o tym wszystkim sądzi? Anthony Russo miał okazję to przedyskutować z portalem Deadline. Przyznał, że to uniwersum nie zostałoby zrealizowane, gdyby nie owocna współpraca z partnerami z Włoch i Indii, która ostatecznie przyniosła korzyści wszystkim stronom.

- Kochaliśmy ich pracę, oni podziwiali naszą, i bardzo szybko udało nam się nawiązać więź oraz wspólną wizję. To tak jakbyśmy byli grupą muzyków jazzowych, którzy przekazują sobie muzykę podczas grania - to coś niesamowitego.

O szczegółach pracy z ludźmi pochodzących z trzech różnych kontynentów opowiedziała Angela Russo-Ostot, siostra Anthony'ego. Przyznała, że jetlag i strefy czasowe były jedyną przeszkodą. Poza tym współpraca przebiegła sprawnie i niezwykle kreatywnie.