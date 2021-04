Ape vs. Monster - zwiastun niskobudżetowego filmu inspirowanego widowiskiem Godzilla kontra Kong

materiały prasowe

Ape vs. Monster to kolejny film wytwórni Asylum, która jest znana na całym świecie ze swoich niskobudżetowych produkcji inspirowanych wielkimi, hollywoodzkimi blockbusterami. Jak można łatwo się domyślić wspomniane Ape vs. Monster jest oparte na tegorocznej produkcji od Warner Bros i Legendary Godzilla kontra Kong. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Przedstawia on kilka scen, w których potwór podobny do Godzilli ściera się z wielką małpą. Możemy również zobaczyć jak pierwszy z potworów niszczy pociąg, a drugi z nich wspina się na pomnik Waszyngtona.

Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1386697618718343168

Ape vs. Monster to jedna z kilku szykowanych przez Asylum produkcji w 2021 roku. Inne filmy to Aquarium of the Dead, Rebels of PT-218 i Insect. Dla przypomnienia Asylum jest najbardziej znane z serii Sharknado