The Bite - zwiastun komediowego serialu. Nowy szczep koronawirusa zamienia ludzi w zombie!

fot. zrzut ekranu z wideo

The Bite to satyryczny komediodramat, który opowiada o dwóch sąsiadkach wkraczających w bezprecedensowe czasy pandemii COVID-19. Pojawia się śmiercionośny nowy szczep wirusa, który zmienia ludzi w zombie. W głównych rolach występują Audra McDonald (Sprawa idealna) i Taylor Schilling (Orange Is the New Black) jako Rachel i Lily. Pierwotnie serial miał nosić nazwę The Second Wave (czyli Druga Fala).

The Bite opisywany jest jako "niespodziewany i oszałamiający" serial, którego twórcami są Robert i Michelle King. Małżeństwo znane jest z satyrycznej, politycznej trzynastoodcinkowej komedii BrainDead.

Do sieci trafił zwiastun The Bite, w którym dochodzi do kilku absurdalnych, zabawnych i krwawych wydarzeń. Produkcja będzie składać się z 6-ciu odcinków.

W pozostałych rolach występują: Will Swenson (Chilling Adventures of Sabrina), Phillipa Soo i Leslie Uggams (Imperium). Kingowie są twórcami, scenarzystami i producentami wykonawczymi serialu.

The Bite - premiera serialu 21 maja na amerykańskim kanale Spectrum.