Aplikacja Xbox będzie pokazywać, czy gry pójdą na komputerze

fot. Xbox

Microsoft zapowiada, że wkrótce wprowadzi aktualizację aplikacji Xbox na komputery z systemem Windows, dzięki której użytkownicy będą wiedzieli, czy mogą oczekiwać, że dana gra będzie dobrze działać na ich konfiguracji. Funkcja była testowana przez ostatnie sześć miesięcy, a informacja pojawi się zarówno w przypadku gier już posiadanych przez użytkownika, jak także tych dostępnych w ramach PC Game Pass.

Aktualizacja aplikacji Xbox dodaje niewielką etykietę na stronach gier, która pokazuje, jak dana gra działa na komputerach o specyfikacji podobnej do używanej przez użytkownika. Pod przyciskiem instalacji gry widnieje napis „Plays well on similar PCs”, co oznacza, że można pobrać i grać w grę bez obaw, że będzie pokazem slajdów.

fot. Xbox

Tila Nguyen z Microsoftu, wyjaśnia, że jeśli komputer nie jest w stanie uruchomić wymagającej gry – czy nawet mniej wymagającej, w przypadku starszych komputerów – nadal będzie można sprawdzić jej minimalne wymagania systemowe, aby dowiedzieć się, które komponenty zawodzą. MS zaznacza jednak, że „nie każda gra, a zwłaszcza te, które zostały dodane niedawno, będzie sprawdzana pod kątem wydajności”, ponieważ potrzeba czasu na zebranie wystarczającej ilości informacji, aby sformułować zalecenia dotyczące wydajności.

fot. Xbox

Aktualizacja wprowadza także ulepszenia w samej aplikacji oraz w funkcji wyszukiwania. Cała nawigacja znajduje się teraz na pasku bocznym, a instalacje gier można łatwo śledzić w nowej kolejce w lewym dolnym rogu aplikacji. Z kolei funkcja wyszukiwania charakteryzuje się lepszą dokładnością wyników i obejmuje teraz gry z EA Play i Ubisoft Connect. Microsoft zapowiada, że aktualizacja dodająca te nowe funkcje zostanie wkrótce wprowadzona.