Netflix - nowości na listopad 2024. Outer Banks, Arcane i wyczekiwana walka Paul-Tyson

Netflix gwarantuje wiele emocji w nadchodzącym listopadzie. Zbliża się kontynuacja nowych sezonów Cobra Kai i Outer Banks oraz wyczekiwany powrót Arcane: League of Legends, którego 2. sezon został podzielony na trzy części. Z dobrych wieści na nowe odcinki nie będziemy czekać długo, ponieważ wszystkie będą wchodzić regularnie co tydzień (kolejno 9, 16 i 23 listopada). Warto również zwrócić uwagę na nadchodzącą walkę Jake'a Paula i Mike'a Tysona - to pierwsze wielkie wydarzenie na żywo, które streamer będzie transmitował.

Jeżeli zamierzacie rozpocząć odliczanie do Świąt już w listopadzie, nie będziecie zawiedzeni. W każdym tygodniu na platformę wejdzie rom-com w świątecznym klimacie - począwszy od Spotkajmy się w przyszłe święta, przez Zakochanego bałwana, Świątecznych dżentelmenów i kończąc na Naszym małym sekrecie.

Dzieciaki mogą wyczekiwać powrotu Superaków i Pokemenów, a także produkcji o Wróżkach chrzestnych.

Zobaczcie poniżej pełną listę nowości, które pojawią się na platformie Netflix.

Netflix - premiery na listopad 2024

FILMY I SERIALE NETFLIX Bogdan Boner: Święto Zmarłych 01/11/2024 Czasem trzeba odpuścić 01/11/2024 To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol 01/11/2024 Zagadki Barbie: Skradziony koń 01/11/2024 Love Village: Sezon 2 05/11/2024 Miłość jest ślepa: Argentyna 06/11/2024 Spotkajmy się w przyszłe święta 06/11/2024 Pedro Páramo 06/11/2024 Outer Banks: Sezon 4 – Część 2 07/11/2024 Odliczanie: Paul vs. Tyson 07/11/2024 W roli głównej 07/11/2024 10 dni z życia dociekliwego człowieka 07/11/2024 Oblężenie banku 08/11/2024 W klatce 08/11/2024 Plankton 08/11/2024 Vijay 69 08/11/2024 Umjolo: Walentynkowe wesele 08/11/2024 Na tropie obcych 08/11/2024 Arcane: Sezon 2 Część 1: 9/11/2024 Część 2: 16/11/2024 Część 3: 23/11/2024 Rhythm + Flow: Brazylia 12/11/2024 Sisters' Feud 13/11/2024 Matki Pingwinów 13/11/2024 Sprint: Sezon 2 13/11/2024 Zakochany bałwan 13/11/2024 Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya 13/11/2024 Serce nie zapomina 14/11/2024 Zaginione dzieci 14/11/2024 Wróżkowie chrzestni: Nowe życzenie 14/11/2024 Cobra Kai: Sezon 6 – Część 2 15/11/2024 Jake Paul vs. Mike Tyson 16/11/2024 Superaki: Sezon 2 18/11/2024 Zombieverse: Nowa krew 19/11/2024 Adoracja 20/11/2024 Rhythm + Flow: Sezon 2 20/11/2024 Świąteczni dżentelmeni 20/11/2024 GTMAX 20/11/2024 Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami 20/11/2024 Nasze oceany 20/11/2024 Maybe Baby 2 21/11/2024 Tokyo Override 21/11/2024 Tex Mex Motors: Sezon 2 22/11/2024 Helikopter 22/11/2024 Cesarzowa Sisi: Sezon 2 22/11/2024 Joy 22/11/2024 Lekcja gry na pianinie 22/11/2024 900 dni bez Anabel 22/11/2024 Zaklęci 22/11/2024 Pokémon: Horyzonty: Seria – Część 4 22/11/2024 Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey 25/11/2024 Nasz mały sekret 27/11/2024 Chef's Table: Część 7 27/11/2024 Szaleństwo 28/11/2024 Asaf 28/11/2024 Czy to ciasto? Święta 28/11/2024 Senna 29/11/2024 Śnieżna siostra 29/11/2024 Tajny informator WKRÓTCE Bagaż WKRÓTCE Na miłość nigdy nie jest za późno WKRÓTCE Sikander ka Muqaddar: Pogromca losu WKRÓTCE Mononoke – film: Zjawa w deszczu WKRÓTCE TYTUŁY NA LICENCJI Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość 01/11/2024 Duży, gruby kłamczuch 01/11/2024 Zawodowcy 01/11/2024 Szpieg 06/11/2024 Love Is A Poison: Sezon 1 06/11/2024 Sami Swoi. Początek 15/11/2024 Resident Evil: Wyspa śmierci 25/11/2024 Miłość na nowo 25/11/2024 Świąteczny młyn 29/11/2024 Zdążyć przed świętami 29/11/2024 Tanecznym krokiem ku miłości 29/11/2024 Wiadomość przed świętami 29/11/2024 Świąteczny walc w Paryżu 29/11/2024 Święta po królewsku 29/11/2024 Cyfrowe ślady 30/11/2024