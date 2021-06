Apple: tych sprzętów nie trzymaj przy rozruszniku serca

Źródło: Apple

Magnesy oraz cewki indukcyjne są wszechobecne we współczesnej elektronice użytkowej,. We wspominanym dokumencie przedstawiciele Apple postanowili przypomnieć swoim klientom, że w specyficznych warunkach te podzespoły mogą wchodzić w interferencję z polem magnetycznym generowanym m.in. przez część produktów medycznych takich jak rozruszniki serca czy defibrylatory. A co za tym idzie – zakłócać ich pracę i poważnie zagrozić naszemu zdrowiu i życiu.

Z tego powodu firma zaleca, aby unikać potencjalnych interakcji urządzeń Apple z takim sprzętem medycznym i trzymać je w oddaleniu co najmniej 15 cm bądź 30 cm, jeśli korzystamy z funkcji ładowania bezprzewodowego. Korporacja zachęca także, aby osoby korzystające z implantów zapoznały się z ich specyfikacją techniczną. A w razie podejrzenia, że sprzęt Apple wpływa na działanie urządzeń medycznych, powinny natychmiast zaprzestać korzystania z tego sprzętu.

Warto zauważyć, że wraz z wprowadzeniem do biblioteki pomocy technicznej tego ostrzeżenia, firma opublikowała także listę potencjalnie niebezpiecznych urządzeń dla osób z implantami medycznymi. Znajdziemy na niej zarówno komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne jak i słuchawki:

AirPods

AirPods wraz z Charging Case

AirPods wraz z Wireless Charging Case

AirPods Pro wraz z Wireless Charging Case

AirPods Max wraz z Smart Case

Apple Watch

Opaski Apple Watch z magnesami

Magnetyczne akcesoria ładujące dla Apple Watch

HomePod

HomePod mini

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

iPad Smart Covers wraz z Smart Folios

iPad Smart Keyboard wraz z Smart Keyboard Folio

Magic Keyboard dla iPada

iPhone

iPhone 12

Akcesoria MagSafe

Komputery Mac

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

Beats X

PowerBeats Pro

UrBeats3

To oczywiście nie wszystkie urządzenia od Apple, w których znajdziemy magnesy. Jednak według korporacji sprzęty niewymienione na liście są w pełni bezpieczne dla osób ze wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi i nie powinny zakłócać ich pracy.