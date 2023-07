Aquaman 2 - pierwsze spojrzenie na komiksowy prequel. Wypełni lukę pomiędzy filmami

Źródło: DC/Warner Bros.

Reklama

DC Comics pokazało pierwsze spojrzenie na komiks Aquaman and the Lost Kingdom #1, który wypełni lukę pomiędzy filmami Aquaman i Aquaman i Zaginione Królestwo.

Poniżej możecie zobaczyć warianty okładek i opis fabuły.

Aquaman 2 - przeogromny chaos za kulisami. Usunięcie 2 Batmanów, potrójne dokrętki i nieustanne pokazy testowe

Aquaman and the Lost Kingdom #1 - pierwsze spojrzenie na komiks

Odkryj szokujące wydarzenia, które łączą ze sobą kinowy hit Aquaman z wyczekiwaną kontynuacją Aquaman and the Lost Kingdom! Aquaman próbuje pogodzić ze sobą obowiązki króla i członka Ligi Sprawiedliwości, jednocześnie planując wesele. Black Manta poluje za to na technologię z Atlantydy, dzięki której mógłby odbudować swoją zbroję. Z kolei Orm planuje, jak wydostać się z atlantydzkiego więzienia! Trzy wypełnione po brzegi akcją historie, zamknięte w jednym wydaniu specjalnym!

Aquaman and the Lost Kingdom #1 - komiks

Komiks został napisany przez Tima Seeleya, Joey Esposito i Ethana Sacksa. Aquaman and the Lost Kingdom #1 trafi do sprzedaży w USA 31 października 2023 roku.

Filmy i seriale z Jasonem Momoą - ranking