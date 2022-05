Aquaman 2 - ujawniono bardzo ważną postać. Aquaman i Mera będą mieli syna

Fot. DC

W filmie Aquaman 2 powrócimy do Atlantydy. Na ostatniej prezentacji na CinemaCon dowiedzieliśmy się, że Aquaman: The Lost Kingdom pokaże jak tytułowy bohater niechętnie będzie musiał połączyć siły z Ormem, by pokonać Black Mantę. Zostało także podkreślone, że sequel będzie zrobiony na większą skalę dzięki dodaniu nowych bohaterów i lokacji. I wreszcie wiemy, jaką ważną postać dokładnie dodadzą do fabuły.

Wygląda na to, że fani zobaczą nowego członka królewskiej rodziny!

Aquaman 2 - syn Aquamana i Mery

Portal The Direct poinformował, że Aquaman 2 przedstawi syna Arthura Curry'ego (Jason Momoa) i Mery (Amber Heard)! Choć w tej chwili nie ma jeszcze żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat, to wiadomo że dziecko będzie istotną częścią fabuły.

Superbohaterskie filmy DCEU są w większości inspirowane komiksami DC - w których Aquaman i Mera także mieli syna, nazwanego Arthur Curry Jr., który posiadał wiele niezwykłych talentów po rodzicach. Jednak jego losy były tragiczne. W serii Aquaman: Death of a Prince bohater zginął z rąk Black Manty. Nie wiadomo jednak, czy równie mroczny koniec spotka go w Aquamanie 2.

Aquaman 2 - zdjęcia

Aquaman 2

Aquaman 2 - premiera w marcu 2023 roku.