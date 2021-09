Aquaman 2 - nowe zdjęcie. Orm ma brodę jak bohater Cast Away

fot. Warner Bros.

Orm przegrał w walce z Aquamanem pod koniec pierwszej części i został przez niego uwięziony. Pierwsze zdjęcie z planu Aquamana 2 z Patrickiem Wilsonem sugeruje, że czeka nas duży przeskok w czasie. Najwyraźniej Orm spędził dłuższy czas w celi i trochę się zaniedbał. James Wan we wpisie na Instagramie śmieje się, że znalazł go na plaży, udającego bohatera Cast Away. Rola Orma w sequelu nie jest znana.

Wan, jak na razie przejął promocję filmu Aquaman: The Lost Kingdom, do której zdjęcia wciąż trwają. Jest to trzecia fotka opublikowana przez reżysera. Poprzednie dwie przedstawiały Jasona Momoę w kostiumach - jednym znanym już klasycznym oraz drugim nowym, czarnym.

Aquaman 2 - galeria

Aquaman 2 - Patrick Wilson

W obsadzie powrócą także Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (Black Mantha), Patrick Wilson (książę Orm Marius), Temeuera Morrison (Tom Curry) i Dolph Lundgren (król Nereus). Powrotów Nicole Kidman i Willema Defoe nie potwierdzono, ale zakładamy, że ich postacie są na tyle ważne, że również się pojawią. Na ekranie pojawi się rónież Pilou Asbæk w roli złoczyńcy.

Aquaman 2 będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Aquaman: The Lost Kingdom. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Premiera odbędzie się w 2022 roku.