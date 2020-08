Aquaman i Mera w końcu biorą ślub. Mocne zakończenie serii

Już wkrótce ukaże się ostatnia, 65. część Aquamana. Autorka komiksu Kelly Sue DeConnick zdecydowała, że Aquaman i Mera, po latach romansu, wreszcie zalegalizują swój związek. W sieci pojawiła się już okładka oraz synopsis najnowszej części Aquamana. Wygląda na to, że zakończenie serii będzie iście epickie.

Seria Aquaman zapewniła dotychczas fanom wiele rozrywki i już od dawna mogli oni śledzić miłosne perypetia Aquamana i Mery. Z powodu śmierci Aquamana jego ukochana rządziła Atlantydą jako królowa. Nawet kiedy Arthur zmartwychwstał, Mera nadal sprawowała rządy, jako że poddani stracili zaufanie do swego króla. Aquaman usunął się więc w cień i większość czasu spędzał w rodzinnym miasteczku, Amnesty Bay. Później na świat przyszła ich córka imieniem Andy. W międzyczasie zaś Orm usiłował zdobyć tron, a w tym celu zdecydował się nawet na porwanie dziewczynki. Mera została natomiast zmuszona do ślubu z Vulko, sfingowała więc zaręczony z głównym doradcą naukowym Atlantydy, by zachować władzę. Wkrótce wyszło jednak na jaw, że jej ślub z Vulko to jedynie podstęp. Dochodzi więc do wojny z Ormem, a konflikt skłania Aquamana do powrotu na Atlantydę.

Zobacz także:

W ostatniej części komiksu Aquaman Arthur przegra pierwszą walkę, a Mera zostanie pojmana. Z pomocą przybędzie jednak Liga Sprawiedliwości i dzięki niej uda się osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Wtedy Aquaman i Mera zdecydują się pobrać w obecności wszystkich przyjaciół i sprzymierzeńców. Przyznacie, że takie zakończenie serii jest naprawdę satysfakcjonujące.

Komiks zamykający serię Aquaman ma się ukazać w listopadzie 2020 roku.