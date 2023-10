Aquaman i Zaginione Królestwo – nowe spoty. Black Manta przygotowuje się do wielkiej bitwy

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Aquaman i Zaginione Królestwo coraz bliżej. Będzie to ostatnie tegoroczne superbohaterskie widowisko, które zadebiutuje w kinach. Według niedawnych doniesień tym filmem Jason Momoa może pożegnać się z Aquamanem, ale ma otrzymać od włodarzy DC Studios propozycję objęcia nowej roli. Los członka Ligi Sprawiedliwości jest więc niepewny, ale Warner Bros. stara się jak może, aby zachęcić widzów do wybrania się do kina. Podczas inauguracji sezonu NBA pojawiły się nawet dwa spoty, które właśnie trafiły do sieci.

Aquaman i Zaginione Królestwo – nowe klipy

Na poniższych klipach możemy zobaczyć kilka nowych scen z Aquamana i Zaginionego Królestwo. Materiały zapowiadają wielką wojnę między tytułowym superbohaterem a jego przeciwnikiem Black Mantą. Nie zabrakło również spojrzenia na efektowne sceny akcji.

https://twitter.com/JumpTrailers/status/1717338526918877317

https://twitter.com/JumpTrailers/status/1717243756984856932

Aquaman i Zaginione Królestwo - fabuła

Kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu Arthur Curry zmuszony jest chronić Atlantydę i swoich bliskich przed Black Mantą, który uwolnił starożytną moc, zdobywając przeklęty Czarny Trójząb. Aquaman musi zwrócić się o pomoc do nieoczekiwanego sojusznika, swojego brata Orma.

W filmie zagrali Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moore oraz Pilou Asbæk.

Aquaman i Zaginione Królestwo zadebiutuje w polskich kinach 21 grudnia.