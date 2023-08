Ms. Marvel: The New Mutant - Kamala Khan dołącza do X-Menów. Nie zgadniecie, kto jest scenarzystką

Fot. Marvel

Iman Vellani niedawno zadebiutowała w MCU jako Kamala Khan w Ms. Marvel. Młoda aktorka nie tylko w serialu, ale i prywatnie, jest wielką fanką superbohaterów. Dlatego nikogo nie powinien zaskoczyć fakt, że postanowiła spróbować swoich sił w pisaniu komiksów. A teraz zdradziła, jak wyglądają kulisy jej nowego przedsięwzięcia.

Ms. Marvel: The New Mutant - Kamala Khan dołącza do X-Menów

Aktorka jest jedną ze scenarzystek komiksu Ms. Marvel: The New Mutant, w którym zostaną pokazane losy Kamali Khan po tym, jak nastolatka odkryła, że jest mutantką. Superbohaterka dołączy do X-Menów i będzie musiała zmierzyć się z dyskryminacją, jaka spotyka mutantów.

Iman Vellani podkreśliła, że to duże wyzwanie, przejść z aktorstwa do pisania. Szczególnie, że było dla niej ważne, by uhonorować dziedzictwo Kamali Khan. Podziękowała także Sabir Pirzadzie - współscenarzystce Ms. Marvel: The New Mutant - za to, że pomogła jej przenieść swoją wizję na papier.

Aktorka dodała, że komiksy o X-Menach są dla nich dużą inspiracją:

Zainspirował nas Sandman, Silver Surfer i wiele starych zeszytów o X-Menach. Jest tyle różnych hołdów w tym komiksie. Jestem zaszczycona, że w ogóle pozwolono mi się tym zająć.

Ms. Marvel: The New Mutant - okładki