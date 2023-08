Arcydzieła Salvadora Dali na telewizorze The Frame

Dodatkowo, aby uhonorować pojawienie się dzieł hiszpańskiego malarza w ofercie firmy Samsung, z początkiem sierpnia, w ramach serii filmów wideo „Poznaj artystę”, został opublikowany krótki film dokumentalny poświęcony jego życiu i twórczości[1].

Salvador Dalí, urodzony w katalońskim mieście Figueres, to bez wątpienia, jeden z najbardziej popularnych i jednocześnie enigmatycznych artystów, który urzeka publiczność od czasu, gdy jego pierwsza praca została wystawiona w Barcelonie w 1925 roku. Znany na całym świecie ze swojego surrealistycznego stylu, niezmiennie zachwyca niezwykłymi obrazami niczym z marzeń sennych, niewiarygodnymi iluzjami oscylującymi między dziwacznością a przyziemnością oraz niebywałą wręcz dbałością o szczegóły. W ramach partnerstwa z Fundació Gala-Salvador Dalí, wszyscy korzystający na co dzień z oszałamiającej jakości wyświetlania jaką oferuje telewizor Samsung The Frame, będą mieli dostęp do spuścizny artysty i jego najwybitniejszych dzieł, takich jak: Trwałość pamięci (1931), Kuszenie św. Antoniego (1946), czy Łabędzie odbijające się w wodzie jako słonie (1937).

fot. Samsung

Samsung Art Store[2] łączy miliony właścicieli The Frame ze znanymi dziełami sztuki z setek muzeów, instytucji i prywatnych kolekcji na całym świecie, którymi mogą się cieszyć w zaciszu swojego domu.

Jednym z największych pragnień Dalego było bycie znanym oraz to, aby jego sztuka dotarła do jak najszerszej publiczności. Byłby naprawdę pod wrażeniem goszcząc w domach tylu ludzi

– powiedziała Clàudia Galli, Historyk Sztuki w Fundació Gala-Salvador Dalí.

Oprócz nowych dzieł Dalego, użytkownicy Samsung The Frame, mogą odkrywać tysiące innych obrazów takich mistrzów jak Claude Monet, Johannes Vermeer i Julia Contacessi. W doskonałej jakości 4K mogą podziwiać także wybrane dzieła z paryskiego Luwru, muzeum Prado w Madrycie, Albertiny w Wiedniu, galerii Tate Modern w Londynie, muzeum Van Gogha w Amsterdamie, czy też państwowego muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu i LUMAS. Aktualnie w sklepie Art Store dostępnych jest ponad 2000 obrazów z całego świata.

fot. Samsung

Samsung The Frame pokochali nie tylko wielbiciele czy znawcy sztuki – aktualnie jest on dostępny w prawie 50 tysiącach polskich domów. Ten lifestylowy telewizor zachwyca każdego, kto ceni sobie minimalistyczne wzornictwo i perfekcyjną jakość obrazu. Elegancki Design Obrazu podkreśla charakter każdego wnętrza i idealnie dopasuje się do wyświetlanych dzieł. W praktyce oznacza to, że trudno jest odróżnić telewizor od innych, „tradycyjnych” obrazów na ścianie. Niesamowity efekt potęgują wymienne ramki – do wyboru są różne style i opcje kolorystyczne. To niezwykle szybki sposób na zmianę wyglądu telewizora i dopasowanie go do innych dzieł w naszym salonie czy galerii sztuki. Warto dodać, że ramki są magnetyczne, dzięki czemu ich wymiana prosta i bardzo intuicyjna. Całość dopełnia dostępny w zestawie Dopasowany Uchwyt[3] który umożliwia montaż telewizora do ściany tak, aby prezentował się jak obraz.

Co więcej, jednym z czynników decydujących o tym, że The Frame świetnie sprawdza się podczas wyświetlania dzieł, jest Matowa Powłoka Ekranu. Dzięki niej widzowie mogą cieszyć się zachwycającym obrazem pozbawionym rozpraszających odblasków. Światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur – nawet przy słonecznej pogodzie. Jakość obrazu, odwzorowanie szczegółów i kolorów to natomiast zasługa technologii Quantum Dot ze 100% Natężeniem Kolorów.

fot. Samsung

[1] Cały film „Poznaj artystę: Salvador Dalí” można obejrzeć tutaj.

[2] Korzystanie ze sklepu Art Store wymaga wykupienia abonamentu.

[3] Przestrzeń między tyłem telewizora a ścianą może się różnić w zależności od instalacji i rodzaju ściany.