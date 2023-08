Flagowy Samsung OLED S95C z nagrodą EISA 2023-2024

fot. Samsung

Reklama

Organizacja EISA zrzesza kilkudziesięciu wydawców i twórców multimediów z 29 krajów z całego świata. Eksperci co roku, od przeszło 40 lat, wybierają najlepsze produkty elektroniki użytkowej, w tym te należące do kategorii Home Theatre Video & Display. W tym roku wyróżniono 12 sprzętów. W kategorii EISA Premium OLED TV 2023-2024 bezkonkurencyjny okazał się być Samsung S95C o przekątnej 77 cali.

Kinowy obraz i dźwięk

Telewizor Samsung OLED został stworzony z myślą o miłośnikach kina. Dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz kropce kwantowej (Quantum Dot), oferuje głęboką czerń, czystą biel i każdy odcień, jaki tylko można sobie wyobrazić. Wierne odwzorowanie barw potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”[1], który oznacza prawdziwe ukazanie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni koloru skóry. Z kolei udoskonalony proces skalowania jakości obrazu do jakości jak najbliższej 4K sprawia, że obraz jest niezwykle realistyczny i szczegółowy. Skalowanie oparte na sztucznej inteligencji automatycznie dostosowuje jasność i wzmacnia kontrast, tym samym potęgując oszałamiający, kinowy obraz.

Niesamowite doświadczenia z oglądania to także zasługa smukłej konstrukcji. Tak minimalistyczny design osiągnięto m.in. poprzez umieszczenie portów w zewnętrznej skrzynce Modułu One Connect Pro. Dzięki temu chaotyczna plątanina kabli nie odwraca już uwagi od niesamowitego obrazu. Ponadto, daje to także większą swobodę w aranżacji naszej domowej przestrzeni – moduł można przymocować do stopy telewizora lub położyć obok niego.

Jak przystało na prawdziwe kino domowe, OLED S95C oferuje również potężne brzmienie. Zadba o nie technologia Dolby Atmos®[2], która w połączeniu z wbudowanymi głośnikami 4.2.2Ch, przeniesie widzów w sam środek akcji. Co więcej, Dźwięk Podążający za Obiektem+ pozwoli usłyszeć, jak dźwięk precyzyjnie podąża za obiektem – na przykład samolotem czy motorówką – poruszającym się na ekranie.

fot. Samsung

Rozrywka w jednym miejscu

Model S95C zachwyca także szybkością działania. Dzięki nowej wersji Smart Hub widzowie mają dostęp do wszystkich swoich ulubionych treści w jednym miejscu. Mogą personalizować je zgodnie ze swoim gustem i tym samym spędzać mniej czasu na szukaniu, a więcej na oglądaniu czy graniu. W wygodnym menu widzowie znajdą najpopularniejsze platformy VOD, takie jak Netflix, Disney+, HBO Max czy Skyshowtime, jak również aplikacje muzyczne, dla graczy czy służące do pracy.

W dodatku aplikacja SmartThings[3] pozwala na płynne połączenie ze wszystkimi domowymi urządzeniami i na pełny wgląd w domowy ekosystem. Dzięki temu może nie tylko wpłynąć na przyspieszenie i uproszczenie domowych obowiązków, ale pozwoli też m.in. na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej urządzeń Samsung, takich jak telewizor, pralka czy lodówka.

fot. Samsung

[1] PANTONE LLC – amerykańskie przedsiębiorstwo, które 1963 r. wprowadziło PANTONE MATCHING SYSTEM®, narzędzie pozwalające na wierny wybór i spójną reprodukcję kolorów. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” gwarantuje, że produkt może wiernie symulować pełną gamę kolorów PANTONE, co zostało udowodnione przez zespół PANTONE Advanced Color Technology (ACT).

[2] Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos®

[3] Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android od wersji 8 wzwyż, iOS od wersji 13 oraz telewizory Samsung Smart TV. Dostępna technologia oraz funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, usługodawcy, środowiska sieciowego lub produktu.