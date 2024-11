Ariana Grande rozumie osoby, które krytykują jej casting. Pomyślałaby to samo

fot. Universal Pictures

Reklama

Ariana Grande na początku wyjaśniła, że to, co podobało jej się w przesłuchaniach do Wicked, to fakt, że o taką rolę naprawdę trzeba było się postarać. Wyjaśniła, że w projekcie na taką skalę niczego nie dostajesz w prezencie, ale musisz sobie na to zapracować. Artystka doskonale też rozumie, że widzowie będą mieli wobec niej duże oczekiwania. Sama jest wielką fanką oryginału i warto wspomnieć, że już w wieku piętnastu lat zadebiutowała na Broadwayu, więc ten świat nie jest jej obcy.

Ariana Grande rozumie osoby, które krytykują jej casting

"Na początku poczułam odrobinę niepokoju; pewnego rodzaju strachu na temat tego, co będę w stanie dać widzom, a czego nie, albo dlaczego miałabym zrobić to źle, takiego rodzaju rzeczy" - wyjaśniła, zauważając, że fani nie widzieli treningu, jaki przeszła przed przesłuchaniem.

"Po Side to Side, pewnie mówiłabym to samo" - powiedziała w odniesieniu do osób, które krytykują jej casting. - Pewnie spytałabym: Dlaczego, do ch****y? Zabijcie mnie. Czekałam na to 20 lat. Dajcie spokój. Powiedziałabym to jako fan z zewnątrz, który zna mnie tylko z 7 Rings. Skomentowałabym: To idiotyczne. Więc ich rozumiem.

Warto wspomnieć, że pisaliśmy już o pierwszych reakcjach po przedpremierowym pokazie Wicked. Widzowie byli zgodni co do tego, że Ariana Grande została stworzona, by grać Glindę. Wygląda więc na to, że fani, którzy do tej pory obawiali się o słuszność tego castingu, mogą spać spokojnie.

Zdjęcia zapowiadające Wicked

Wicked