Nowy teaser z filmu Wicked. Jeden z plakatów nawiązuje do słynnego musicalu

Wicked w reżyserii Jon M. Chu jest prequelem Czarnoksiężnika z Krainy Oz, który pokaże burzliwą historię przyjaźni Glindy (Ariana Grande) oraz Elphaby (Cynthia Erivo), a także to, co doprowadziło do zerwania ze sobą więzi i ich konfliktu, który miał wpływ na cały magiczny świat.

To pierwsza z dwuczęściowej adaptacji musicalu o tym samym tytule autorstwa Stephena Schwartza i Winnie Holzman, który został oparty na powieści Gregory'ego Maguire'a z 1995 roku i postaciach z powieści L. Franka Bauma z 1900 roku.

W sieci pojawił się nowy teaser filmu, który zachęca do kupna biletów na seanse. Zapowiedź oznajmia, że produkcja wejdzie do kin w USA 22 listopada. Jednak należy pamiętać, że w Polsce będzie mieć premierę 6 grudnia.

Wicked - teaser

Ponadto opublikowano też nowe plakaty z Wicked, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii. Jeden z nich nawiązuje do słynnego plakatu z musicalu. Poniżej znajduje się porównanie.

Wicked - plakaty i zdjęcia

Wicked

Wicked - fabuła

Studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz ich przyjaźń stanie na rozdrożu, a ich życie obierze zupełnie inne ścieżki. Glinda, pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostanie wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa będzie miała jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu. [opis Multikina]

W obsadzie oprócz Erivo i Grande znajdują się: Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode i Jeff Goldblum.