Dlaczego Armor Wars został filmem? Scenarzysta tłumaczy decyzję Marvel Studios

W 2020 roku ogłoszono Armor Wars jako sześcioodcinkową produkcję telewizyjną dla platformy streamingowej Disney+. Potem o projekcie było bardzo cicho, ale podczas D23 Expo przypomniano, że wciąż jest on realizowany. Natomiast we wrześniu 2022 roku ogłoszono, że serial został przekształcony w film kinowy. Scenarzystą jest niezmiennie Yassir Lester, który został zapytany o to, dlaczego projekt przestał być serialem.

Armor Wars - scenarzysta o zmianie formy projektu

W rozmowie z portalem ComicBook Lester przyznał, że przyczyną tej decyzji mogło być podążanie za zmieniającą się strategią Marvela. Sporo mówi się o tym, że teraz studio chce postawić na jakość, a nie ilość, co będzie również miało wpływ na powstające seriale.

- Szczerze wierzę, że niektóre filmy Marvela powinny być serialami, a niektóre seriale filmami. I myślę, że oni sami biorą to bardziej pod uwagę i intensywniej nad tym rozmyślają.

Scenarzysta nadal wierzy, że historia, którą usiłował opowiedzieć przed zmianą formy, była angażująca. Ciężko stwierdzić, w jak dużym stopniu Lester był zaangażowany w nową wersję Armor Wars. Szczegóły fabularne i data premiery są nadal nieznane.

