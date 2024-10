Najdziwniejsze symbionty w komiksach Marvela. Jest nawet Venom Hulk Ghost Rider!

fot. Marvel

Venom to z pewnością specyficzna postać, która w połączeniu z Eddie'em Brockiem tworzy niezwykle wesoły duet. Podbili kina i zapewne dokonają tego ponownie w Venomie 3, ale w komiksach Marvela mają o wiele bogatszą historię, która – miejmy nadzieję, że kiedyś pojawi się na ekranach. Symbionty same w sobie są charakterystyczne i osobliwe, ale w porównaniu do Venoma wiele z nich to makabrycznie wręcz dziwaczne istoty.

Najdziwniejsze symbionty w komiksach Marvela

Zebrałam dla Was najdziwniejsze symbionty, jakie pojawiły się w komiksach Marvela. Na grafikach widać, że wyglądem i specyficznością wielokrotnie przewyższają Venoma. W tym zestawieniu zdecydowanie wyróżnia się mieszanka kilku postaci o nazwie Venom Hulk Ghost Rider – to połączenie trzech znanych herosów w jednej postaci.

Lasher

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.

