Armor Wars - postać z Ant-Man i Osa powróci w serialu Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

mArvel

Na ten moment zapowiedziano, że w serialu Armor Wars powróci Don Cheadle w roli Jamesa Rhodesa (War Machine) i to na nim skoncentruje się fabuła serialu. Fani spodziewają się zobaczyć w produkcji między innymi Dominique Thorne, która najpierw wcieli się w Ironheart w Czarna Pantera 2, a później także w swoim samodzielnym serialu. Nowe nieoficjalne informacje dotyczą jednak pojawienia się postaci znanej z Ant-Man i Osa.

Chodzi o Sonny'ego Burcha, w którego wcielił się Walton Goggins. Na stronie IMDb na liście aktorów pojawiło się nazwisko kaskadera Rexa Reddicka, który wcielił się w rolę Sonny'ego Burcha. Istnieje więc duża szansa, że postać ta pojawi się przynajmniej w jednym odcinku. Informacja na portalu nie musi oznaczać, że występ jest pewny, ale często zamieszczane są tam sprawdzone informacje.

marvel

W komiksach Armor Wars odnosiło się do rozpowszechnienia się technologii Starka na czarnym rynku, a jedną z ważniejszych postaci był Justin Hammer. Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat powrotu Sama Rockwella do postaci z Iron Mana 2, ale na to również mocno liczą fani.

Armor Wars nie ma daty premiery na Disney+.