Arnold Schwarzenegger kontra Sylvester Stallone - rywalizacja wymknęła się spod kontroli. Tak twierdzi Arnie

Reklama

Arnold Schwarzenegger był gościem nowego odcinka programu Grahama Nortona. W nim też opowiedział o tym, jak jego rywalizacja z Sylvestrem Stallone'em, która miała miejsce w latach 80. i 90. według niego wymknęła się spod kontroli.

Arnold Schwarzenegger kontra Sylvester Stallone

Tak wspomina to Arnie:

- Byliśmy filmowymi rywalami, ale skierowaliśmy naszą rywalizacją w stronę skrajności. Oboje musieliśmy mieć najlepsze ciało, musieliśmy zabić jak najwięcej zbirów w naszych filmach i musieliśmy mieć największe gnaty. To wymknęło się spod kontroli i staraliśmy się wzajemnie sobie zaszkodzić.

Sytuacja zmieniła się, gdy panowie razem zaczęli robić interesy. Był to rok 1991 i wówczas Schwarzenegger, Stallone i Bruce Willis zainwestowali w sieć Planet Hollywood.

- Wówczas razem zainwestowaliśmy w Planet Hollywood i zaczęliśmy latać po świecie, by to promować. Wtedy właśnie zostaliśmy się fantastycznymi przyjaciółmi. On jest świetnym człowiekiem i od tego czasu staliśmy się nie rozłączni.

Panowie pierwszy raz zagrali razem na ekranie w filmie Niezniszczalni z 2010 roku. Potem wspólnie pojawili się w takich tytułach jak Niezniszczalni 2 oraz Plan ucieczki.

Zobacz także:

Przypomnijmy, że w dokumencie Netflixa Arnold sam Sylvester Stallone powiedział, że w tej rywalizacji to Schwarzenegger był lepszy.

- On był lepszy. Miał wszystkie odpowiedzi, miał ciało, siłę i charakter. Ja wciąż musiałem dostać łomot, gdy Arnold nigdy nie robił sobie krzywdy. Raz mu powiedziałem: Arnold, mógłbyś iść bić się ze smokiem i wróciłbyś tylko z plastrem opatrunkowym.

Stallone w listopadzie 2022 roku w rozmowie z Forbes wspominał, że w czasach rywalizacji obaj aktorzy szczerze się nienawidzili. Przyznaje, że obaj lubią rywalizację i to w czasach świetności ich karier pomogło tworzyć lepsze filmy.

- Poza ekranem nadal rywalizowaliśmy, a to już nie było zbyt zdrowe, ale potem staliśmy się dobrymi przyjaciółmi - wspominał Stallone.

Najpewniej więcej o tym dowiemy się 3 listopada, gdy na Netflixie zadebiutuje dokument Sly.

Wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem

Tak oceniali je krytycy przez lata: