Arrowverse - powstaje kolejny crossover. Komiksy rozwiną historie z Supermana i Lois i innych seriali

DC oficjalnie ogłosiło powstanie miniserii komiksowej Earth-Prime. Rozpisane na 6 części wydarzenie będzie de facto kolejnym crossoverem seriali superbohaterskich stacji The CW, które wchodzą w skład Arrowverse - ich bohaterowie połączą ze sobą siły na taką skalę po raz pierwszy od czasu telewizyjnego Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach z przełomu 2019 i 2020 roku. Event będzie więc częścią kanonu Arrowverse, a twórcy jego produkcji akceptowali pomysły scenarzystów nadchodzących komiksów.

W ramach Earth-Prime zobaczymy historie powiązano kolejno z serialami: Batwoman, Superman i Lois, Legends of Tomorrow, Stargirl i Flash, które zostaną podsumowane w finałowym, 6. zeszycie miniserii. W premierowej odsłonie cyklu Ryan Wilder będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem ze strony Clayface'a, natomiast Luke Fox aka Batwing spotka nowy obiekt westchnień. W drugiej części wydarzenia Clark Kent i Lois Lane będą przygotowywać się do obchodów rocznicy ślubu, a czytelnicy poznają również genezę złowrogiego Człowieka ze Stali z Ziemi, z której pochodzi John Henry Irons.

Póki co nie ujawniono opisów fabuły pozostałych komiksów cyklu. Wiemy za to, że w miniserii gościnny występ zaliczą John Diggle i nowo uformowane Justice Society of America; ten ostatni fakt jest zresztą o tyle intrygujący, że status produkcji Stargirl w obrębie Arrowverse był jak do tej pory problematyczny do ustalenia.

Zeszyt Earth-Prime #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 5 kwietnia. Dwa tygodnie później ukaże się druga odsłona serii.