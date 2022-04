Arrowverse miało być bliskie śmierci, a właśnie zadebiutował w nim... Lobo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Choć coraz większe grono komentatorów w sieci wieszczy rychły koniec Arrowverse, w uniwersum seriali superbohaterskich stacji The CW właśnie zadebiutował Lobo. Doszło do tego w zeszycie Earth-Prime: Superman & Lois #2, będącym kolejną odsłoną serii komiksowej, której akcja rozgrywa się w tym samym świecie co wydarzenia z rzeczonych produkcji telewizyjnych.

We wspomnianej wyżej opowieści Człowiek ze Stali ratuje ludzi z płonącego budynku, by koniec końców zupełnie nieoczekiwanie trafić na znajdującego się nieopodal Ostatniego Czarniana. Superman zaczął się zastanawiać, czy Lobo przyszedł mu z pomocą, czy też jest jego kolejnym wrogiem; wątpliwości na tym polu rozwiał sam antybohater, który w ekspresowym tempie zniewolił herosa za pomocą łańcuchów wykonanych częściowo z kryptonitu. Ostatecznie Kal-El zdołał się wyswobodzić i uciec od polującego na niego przeciwnika.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecność Lobo w świecie Arrowverse sugerowano już w odcinku Supergirl o tytule Truth, Justice and the American Way z 2016 roku.

Na tym jednak nie koniec. W tym samym komiksie do uniwersum stacji The CW został wprowadzony Nuclear Man, postać, która była antagonistą w filmie Superman IV z 1987 roku. Z kolei w trakcie rozmowy Lobo i Supermana padła wzmianka o Maximie, bohaterce znanej już z 1. sezonu Supergirl (odcinek Myriad).

Spójrzcie sami: