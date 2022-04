Syn Green Arrowa dokona coming outu jako osoba aseksualna. Społeczność LGBTQ+ docenia gest

DC

Jak donosi Them, internetowe czasopismo wydawane przez członków społeczności LGBTQ+, w nadchodzącej antologii komiksowej DC Pride 2022 znajdzie się rozpisana na zaledwie 8 stron historia, której głównym bohaterem jest syn Green Arrowa, Connor Hawke. Wiemy już, że bohater ma dokonać coming outu jako osoba aseksualna. Przypomnijmy, że aseksualizm, polegający na braku odczuwania popędu seksualnego w stosunku do przedstawicieli obu płci, w literaturze przedmiotu jest coraz częściej uznawany za czwarty - po hetero-, homo- i biseksualizmie - rodzaj orientacji seksualnej.

Komentujący powyższe rewelacje reprezentanci społeczności LGBTQ doceniają fakt, że coming out Hawke'a stanie się de facto zapisem życiowych doświadczeń podających się za osoby aseksualne twórców, Ro Stein, Teda Brandta i Franka Cvetkovia i jednocześnie może zwrócić większą uwagę opinii publicznej na rolę aseksualistów we współczesnych społeczeństwach.

W historii o tytule Think of Me wyjawienie przez protagonistę prawdy o swojej orientacji seksualnej przybierze formę listu pisanego do własnej matki. Co ciekawe, w tej samej opowieści w komiksowym uniwersum DC po raz pierwszy pojawi się Music Meister, postać znana z animacji Batman: Odważni i bezwzględni.

Oto materiały z komiksu:

DC Pride 2022 - materiały promocyjne

Warto dodać, że do antologii DC Pride 2022 trafi również historia Finding Batman, osobista w wydźwięku opowieść, której autorem jest Kevin Conroy - to właśnie ten aktor wielokrotnie podkładał głos Mrocznemu Rycerzowi, m.in. w serialu animowanym Batman z lat 90.