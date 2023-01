Arrowverse - telewizja odrzuciła pomysł na serial o złoczyńcach. Czy twórca będzie pracować w DCU?

fot. The CW

Greg Berlanti to człowiek, który stworzył Arrowverse i przez lata święcił z tymi serialami triumfy. Potem, gdy jakość każdego tytułu spadała, widzowie zaczęli mieć dość. Według The Hollywood Reporter nie ma żadnego planu na to, by Greg Berlanti miał jakikolwiek związek z tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana filmowym uniwersum DC, W skład niego będą wchodzić historie opowiadane w filmach, serialach, grach oraz animacjach.

Wraz z jakością spadała też oglądalność i na ten moment na ekranach został tylko Superman i Lois, którego los nie jest znany. Ten tytuł jednak od początku odcinał się jakością i fabułą od Arrowverse, więc ma szansę przetrwać. Poza finałowym sezonem Flasha wszystkie inne tytuły już skasowano. Natomiast nie ma potwierdzenia, że nadchodzący Gotham Knights ma związek z tym uniwersum.

Arrowverse - serial o złoczyńcach

Jon Cryer, który w Supergirl grał Lexa Luthora, wyjawił na Twitterze, że swego czasu zaproponował telewizji The CW pomysł na serial o czarnych charakterach uniwersum. Tworzyliby oni grupę Legion of Doom. Osoby decydujące jednak odrzuciły jego pomysł.

Fani na razie czekają na premierę 9. sezonu Flasha, który najpewniej będzie pożegnaniem z Arrowverse.