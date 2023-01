Gotham Knights - nowy zwiastun serialu. Poziom Arrowverse już się nie podoba widzom?

fot. materiały prasowe

Gotham Knights to ostatni serial komiksowy, za który odpowiada producent Arrowverse. Jak pierwszy trailer został zmiażdżony na Twitterze przez widzów, tak drugi traktowany jest z zaskoczeniem, że tego nie skasowano. Obok kończącego się Flasha oraz serialu Superman i Lois, którego los nie jest znany, to ostatnia produkcja Arrowverse i raczej nikt nie zapowiada tutaj hitu. Wygląda na to, że to uniwersum i jego poziom realizacyjny znudził się widzom. Oceńcie to w nowym zwiastunie.

Gotham Knights - zwiastun

Gotham Knights - o czym jest serial?

Historia rozpoczyna się od morderstwa Bruce'a Wayne'a. Jego buntowniczy adoptowany syn musi zawrzeć sojusz z dziećmi wrogów Batmana, bo wszyscy oni są wrabiani w jego morderstwo. Muszą razem walczyć, by oczyścić się z zarzutów. Gotham bez Mrocznego Rycerza staje się bardziej niebezpiecznym miastem, niż do tej pory. Jest jednak nadzieja, gdy grupa zbiegów stanie się nowym pokoleniem superbohaterów.

Chad Fiveash, James Stoteraux i Natalie Abrams są autorami scenariusza. Producentami będą Fiveash i Stoteraux, którzy pracowali przy Batwoman. Natomiast Abrams pisała scenariusze do Supergirl oraz również Batwoman. W obsadzie są Oscar Morgan (jako Turner Hayes), Anna Lore (Stephanie Brown), Olivia Rose Keegan (Duela Dent), Navia Robinson (Carrie Kelley), Fallon Smythe (Harper Row), Tyler DiChiara (Cullen Row) oraz Misha Collins (Harvey Dent).

Gotham Knights - premiera 14 marca 2023 roku w USA. Data polskiej premiery nie jest znana.