Asassin’s Creed: Valhalla z artbookiem od Dark Horse. Są pierwsze szczegóły

Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla to bez wątpienia istotny tytuł dla Ubisoftu. Chociaż nadal nie zobaczyliśmy żadnych konkretnych materiałów z rozgrywki, to już teraz możemy składać zamówienia przedpremierowe na grę w kilku edycjach, a także szereg gadżetów - w sprzedaży jest m.in. figurka głównego bohatera i replika jego ukrytego ostrza. Do tego grona dołącza też oficjalny, licencjonowany artbook zatytułowany The Art of Assassin’s Creed Valhalla od wydawnictwa Dark Horse.

Dostępny będzie on w dwóch wydaniach – klasycznym oraz Deluxe. To drugie zawierać będzie inną okładkę, ozdobny futerał (slipcase) oraz litografię. Tańsze wydanie wyceniono na 39,99$, za droższe zainteresowani gracze zapłacą aż 79,99$. Data premiery nie została podana, można jednak spodziewać się, że albumy trafią na rynek w okolicach debiutu gry. Przypominamy, że ten planowany jest na okres świąteczny 2020 roku, a nieoficjalne informacje wskazują na październik.

The Art of Assassin's Creed Valhalla