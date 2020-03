Star Wars 1313 - tak mogła wyglądać gra. Boba Fett w roli głównej

Star Wars 1313 to gra studia LucasArts, którą ujawniono na targach E3 w czerwcu 2012 roku. W zapowiedziach przedpremierowych słyszeliśmy o dużym nacisku na szybką i efektowną walkę przy wykorzystaniu różnego rodzaju broni i zdolności, ale też o elementach platformowych i iście filmowych doświadczeniach. Niestety, projekt ten anulowany krótko po tym, jak studio trafiło w ręce firmy Disney. Teraz jednak, po 8 latach od zapowiedzi, do sieci trafił niepublikowany wcześniej screen z gry.

Grafika pojawiła się na forum Reddit i przedstawia bohatera w charakterystycznym pancerzu. Opis wskazuje na to, że jest to Boba Fett, a widoczne w tle otoczenie to fragment planety Coruscant. Całość prezentuje się efektownie, szczególnie jak na produkcję z 2012 roku. Nie wiadomo jednak, skąd autor wpisu miał dostęp do tego zrzutu ekranu.

fot. reddit.com

Niestety, nic nie wskazuje na to, by Star Wars 1313 miało w najbliższym czasie powrócić do życia. Miłośnicy uniwersum mogą jednak sięgnąć po ubiegłoroczną przygodę dla jednego gracza w postaci gry Star Wars Jedi: Upadły zakon.