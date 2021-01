Asia Argento oskarża Roba Cohena o napaść seksualną. Reżyser zaprzecza

materiały prasowe

Asia Argento udzieliła wywiadu włoskiemu magazynowi Il Corriere della Sera, w którym ujawniła sytuację, której doświadczyła podczas realizacji filmu xXx z Vinem Dieselem w roli głównej. Aktorka stwierdziła, że reżyser Rob Cohen wykorzystał ją seksualnie, zmuszając ją do wypicia GHB (pigułka gwałtu). Następnego dnia miała obudzić się naga w łóżku filmowca.

Oskarżenia zawarte są również w autobiografii aktorki zatytułowanej Anatomy of a Wild Heart. Książka ma zostać wydana we Włoszech 26 stycznia. O zarzutach mówiła także podczas talk show Verissimo, w którym powiedziała, że ​​nie wystąpiła z oskarżeniami o napaść do sądu ponieważ nie była pewna tego, co się stało. Dodała także, że nie chce "wywołać kolejnej burzy".

Prawnik Cohena wydał oświadczenie portalowi Deadline, w którym twierdzi:

Pan Cohen kategorycznie zaprzecza oskarżeniom Asi Argento o napaść seksualną i są one całkowicie fałszywe. Kiedy pracowali razem, mieli doskonałe stosunki zawodowe, a pan Cohen uważał ją za przyjaciółkę, więc to twierdzenie sięgające 2002 roku jest oszałamiające, szczególnie biorąc pod uwagę to, co pisano o niej w ostatnich latach.

Argento zdecydowała się o tym powiedzieć, gdy ukazały się pierwsze oskarżenia pod adresem Cohena. W 2019 roku anonimowa kobieta zarzuciła mu, że wykorzystał ją podczas spotkania biznesowego. Także jego córka Valkyrie Weather oskarżyła reżysera o przynajmniej jedną napaść seksualną, której doświadczyła będąc dzieckiem.