Assassin's Creed: Valhalla - dodatek Gniew Druidów nie zadebiutuje zgodnie z planem

fot. Ubisoft

Gniew Druidów to pierwszy duży dodatek do gry Assassin's Creed: Valhalla. To rozszerzenie, które zabierze graczy do Irlandii, miało zadebiutować na rynku już 29 kwietnia, ale twórcy poinformowali o zmianie planów i opóźnieniu premiery. Na szczęście nie będzie ono zbyt dotkliwe, bo z nową zawartością będzie można zapoznać się 13 maja.

Powód opóźnienia raczej nie będzie dla nikogo zbyt dużym zaskoczeniem. Po prostu twórcy chcą mieć więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła. Jednocześnie zapowiedziano też, że już wkrótce ma zostać opublikowany artykuł, w którym opisane zostaną szczegóły prac nad dodatkiem.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1382363166982688769

Przypominamy, że na drugą połowę tego roku planowane jest drugie rozszerzenie - Oblężenie Paryża. Przecieki i nieoficjalne doniesienia sugerują również, że Ubisoft może planować także trzeci, niezapowiedziany jeszcze dodatek.