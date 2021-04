Project 007 nie będzie inspirować się filmami. Twórcy tłumaczą swoją decyzję

IO Interactive

Fani przygód Jamesa Bonda muszą wykazać się sporą cierpliwością, bo Project 007 od twórców serii Hitman znajduje się prawdopodobnie na dość wczesnym etapie produkcji. Mimo tego pewne informacje na temat tej produkcji są już znane: od samego początku wiemy, że zaoferuje ona zupełnie nową historię, która nie będzie czerpać z filmów, a i wizerunek tytułowego agenta będzie różnił się od tego znanego z kina.

Hakan Abrak, prezes IO Interactive w jednym z wywiadów przyznał, że preferują takie podejście, bo daje ono im większą wolność odnośnie tego, co mogą stworzyć i w przeszłości tak samo było z serią Hitman.

To ważne: robienie gier na licencji to coś nowego. Do tej pory zajmowaliśmy się tylko własnymi, oryginalnymi markami. Tworzyliśmy te postacie sami, od podstaw. Ważnym dla nas było to, by nie była to po prostu adaptacja filmu, nie chcieliśmy robić gry, która opowiadałaby znaną już historię.

Właśnie z takim pomysłem IO Interactive wyszło do właścicieli praw autorskich dotyczących Bonda i ci przyznali im rację.

To było dla nas naprawdę istotne. Przekonaliśmy do tego pomysłu EON i oni również stwierdzili, że lepiej zrobić to w ten sposób.

Project 007 - data premiery gry nie została jeszcze ujawniona, podobnie jak jej pełny, oficjalny tytuł. Możemy jedynie domniemywać, że powstaje ona z myślą o PC i konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S.