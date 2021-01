Atak na Kapitol - Jon Bernthal murem za Punisherem. "Ci ludzie są zagubieni i przestraszeni"

Netflix

Informowaliśmy Was już o olbrzymich kontrowersjach związanych z użyciem przez niektórych ludzi symbolu Punishera w trakcie zeszłotygodniowego ataku na Kapitol - przypomnijmy, że logo Franka Castle'a w formie słynnej czaszki mogliśmy dostrzec na koszulkach, plecakach czy czapkach części uczestników zamieszek. Po tym zdarzeniu w sieci pojawiły się głosy, by Marvel albo raz na zawsze pozbył się antybohatera ze swojego uniwersum, albo zaczął w końcu mocniej niż do tej pory egzekwować prawa autorskie do postaci.

Głos w całej sprawie zabierali już m.in. pracujący nad komiksowym Punisherem Gerry Conway, Garth Ennis i Mitch Gerads. Teraz przyłączył się do nich Jon Bernthal, który sportretował Franka Castle'a w superbohaterskich serialach platformy Netflix. Aktor postanowił na swoim koncie na Twitterze odnieść się do następującego wpisu jednego z fanów:

Jestem fanem Punishera. Nie ma znaczenia, ilu świrów kradnie jego logo - wciąż będę fanem Punishera. Oni nie rozumieją, co to (symbol postaci - przyp. aut.) naprawdę symbolizuje. Gdyby zrozumieli, nie zakładaliby go. Nie pozwolę im go zabrać.

Bernthal odpowiedział:

Jestem z tobą. Piękna praca. Ci ludzie są wprowadzeni w błąd, zagubieni i przestraszeni. Nie mają nic wspólnego z tym, za czym opowiada się Frank albo czego (ta postać - przyp. aut.) dotyczy.